Глава МИД РФ: веры Западу не будет уже никогда

Лавров: веры Западу не будет уже никогда Глава МИД РФ: веры Западу не будет уже никогда

Москва7 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что веры Западу уже никогда не будет. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Не будет никогда веры Западу, который и раньше врал нам, и сейчас врет. И наша попытка все-таки дать шанс какой-то этим западным коллегам окончательно убедила нас, что мы сейчас на единственно правильном пути сказал министр

Ранее Лавров напомнил, что Россия не идет на договоренности, где отсутствует соблюдение баланса интересов.