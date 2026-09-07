Москва7 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что веры Западу уже никогда не будет. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Не будет никогда веры Западу, который и раньше врал нам, и сейчас врет. И наша попытка все-таки дать шанс какой-то этим западным коллегам окончательно убедила нас, что мы сейчас на единственно правильном путисказал министр
Ранее Лавров напомнил, что Россия не идет на договоренности, где отсутствует соблюдение баланса интересов.