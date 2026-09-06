Москва6 сен Вести.Некоторых западных персонажей скоро смоет с вершины европейской политики. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он выразил надежду, что народы Европы сделают правильный выбор.

Я не могу влезть внутрь этих политических персонажей, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент, надеюсь, не очень отдаленный, их смоет с этой вершины европейской политики и все-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет. Когда это случится — это другой вопрос, но думаю, ждать осталось не очень долго