Лавров: Запад никогда не хотел видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно

Запад никогда не хотел сильную Россию, заявил Лавров Лавров: Запад никогда не хотел видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно

Москва7 сен Вести.Западные страны никогда не хотели видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По словам министра, такая ситуация складывается еще со времен Ивана Грозного.

И, конечно, в веке XX, особенно после Великой Октябрьской социалистической революции, никто не хотел видеть нас сильными. Многие даже не хотели с нами откровенно общаться сказал Лавров

Ранее глава МИД РФ заявил, что Западу постоянно нужен враг. По словам Лаврова, большая часть западных правительств будут снесены собственными избирателями, если "враг" в лице России исчезнет.