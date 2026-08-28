Лавров: Британия пыталась делать гадости РФ еще со времен Ивана Грозного Лавров: Британия пыталась делать гадости России еще со времен Ивана Грозного

Москва28 авг Вести.Со времен царя Ивана Грозного британцы постоянно старались сделать какие-то гадости России. При этом Москва не забывает период союзничества с Великобританией в годы Второй мировой войны. Однако если это был ситуативный союз с их стороны, то он очень быстро улетучился. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, Британия на протяжении долгого времени своей истории играла негативную роль не только по отношению к России, но и по отношению к большинству других своих "попутчиков", поскольку у нее никогда не было постоянных союзников.

Со времен Ивана Грозного… британцы постоянно старались сделать какие-то гадости нашей стране. Можно вспомнить Крымскую войну в конце XIX века. В революции британские дипломаты активно науськивали и Государственную думу, предавали родственников английских монархов, каковыми был Николай II и его семья. Георг V отказался выполнить прямую просьбу Николая II предоставить ему убежище. Это было еще весной 1917 года. Мы все знаем, что было дальше рассказал Лавров

Также министр затронул период Второй мировой войны, во время которого Британия вместе с США готовили план по атаке на Советский Союз.

Была операция "Немыслимое", которая начала разрабатываться британцами вместе с американцами еще до окончания Второй мировой войны. Она предполагала массированное нападение на Советский Союз добавил он

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии, которая может создать риски перевода украинского конфликта на принципиально новый уровень.