В МИД РФ призвали Лондон отказаться от враждебной линии Захарова: Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии

Москва27 авг Вести.Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии, которая может создать риски перевода украинского конфликта на принципиально новый уровень, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной, агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень сказала дипломат

Захарова отметила также, что Россия фиксирует данные о передаче Великобританией Украине технологических данных, необходимых для производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.

Ранее сообщалось, что во время своей первой поездки в Киев британский премьер-министр Эндрю Бернем передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.