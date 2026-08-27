Москва27 авгВести.Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии, которая может создать риски перевода украинского конфликта на принципиально новый уровень, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной, агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровеньсказала дипломат
Захарова отметила также, что Россия фиксирует данные о передаче Великобританией Украине технологических данных, необходимых для производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.
Ранее сообщалось, что во время своей первой поездки в Киев британский премьер-министр Эндрю Бернем передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.