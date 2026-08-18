Москва18 авгВести.Британцы, поставляющие дроны Вооруженным силам Украины (ВСУ), стоят плечом к плечу с киевским режимом в луже крови. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.
Британцы очень нагло ответили, они сказали, цитирую: "Мы стоим плечом к плечу с Украиной"... Я бы еще добавила, что они стоят плечом к плечу с киевским режимом в луже кровисказала она в эфире радио "Комсомольская правда"
Дипломат добавила, что Киев и Лондон стоят в луже крови мирных жителей: женщин, школьников, и в том числе грудных детей.
Ранее эксперт раскрыл особенности британских дронов, поставляемых Украине.