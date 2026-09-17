Полянский: поставку БПЛА Киеву можно считать прямым участием Лондона в войне Полянский: РФ вправе считать применение британских БПЛА участием Лондона в войне

Москва17 сен Вести.Москва вправе расценивать применение Киевом британских БПЛА для ударов вглубь России как прямое участие Лондона в конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, его слова приводит ТАСС.

Дипломат обратил внимание на поставки британских беспилотников Украине. По его словам, в апреле Лондон объявил о крупнейшем в своей истории пакете помощи, предусматривающем передачу Киеву 120 тысяч дронов в 2026 году.

К настоящему времени, как утверждает Полянский, Украине передали более 25 тыс. беспилотников.

Эти дроны - не просто оборонительное оружие. По утверждениям ряда источников, британские беспилотники уже использовались для ударов вглубь российской территории сказал дипломат

По его словам, Россия имеет "полное право" трактовать подобное применение беспилотников как прямое участие Великобритании в конфликте "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее Полянский заявил о риске традиционной войны между НАТО и Россией.