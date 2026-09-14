Полянский: угрозы Киева самолетам свидетельствуют о переходе к терроризму Полянский назвал угрозы Киева в адрес российской авиации признаком гостерроризма

Москва14 сен Вести.Высказывания руководства Украины относительно потенциальных ударов по воздушным судам в небе над Россией демонстрируют переход киевских властей к методам государственного терроризма и требуют принципиального международного осуждения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат пояснил в беседе с РИА Новости, что Москва планирует официально вынести данный вопрос на обсуждение на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По оценке постпреда, риторика главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствует о применении откровенно террористических инструментов на институциональном уровне, что создает серьезные риски для гражданского авиасообщения и не должно оставаться без правовой и дипломатической реакции.

Ранее сообщалось, что Москва намерена поднять в ОБСЕ вопрос о высказываниях Зеленского, затрагивающих безопасность полетов в российском воздушном пространстве.