Москва13 сенВести.Москва намерена поднять в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вопрос о высказываниях Владимира Зеленского, затрагивающих безопасность полетов в российском воздушном пространстве.
Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в комментарии РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что рассмотрение данной проблемы на уровне организации назрело и является очевидной необходимостью для российской стороны.
Разумеется, эта тема напрашиваетсясказал Полянский
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления Владимира Зеленского об угрозах российской авиации являются неприкрытым терроризмом.