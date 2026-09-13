Россия вынесет на площадку ОБСЕ заявления Зеленского об авиасообщении в небе РФ

Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Зеленского Россия вынесет на площадку ОБСЕ заявления Зеленского об авиасообщении в небе РФ

Москва13 сен Вести.Москва намерена поднять в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вопрос о высказываниях Владимира Зеленского, затрагивающих безопасность полетов в российском воздушном пространстве.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в комментарии РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что рассмотрение данной проблемы на уровне организации назрело и является очевидной необходимостью для российской стороны.

Разумеется, эта тема напрашивается сказал Полянский

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления Владимира Зеленского об угрозах российской авиации являются неприкрытым терроризмом.