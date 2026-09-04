Москва4 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает воздушному пространству России, чтобы создать атмосферу неуверенности у перевозчиков и страховых компаний. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

На этой неделе Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения БПЛА. В России заявили, что подобные заявления со стороны киевского режима - заявка на государственный терроризм.

Я не думаю, что это окажет какое-то фатальное влияние. Есть старое изречение: "наконец-то я достиг дна, и тут снизу постучали". Зеленский, собственно, стучится в дно постоянно. Зеленский пытается своими заявлениями создать атмосферу неуверенности у иностранных перевозчиков и страховщиков, чтобы те заколебались, задумались полагает Федор Лукьянов

По его мнению, несмотря на угрожающие заявления, это не является подтверждением тому, что Киев сможет воплотить свои угрозы.