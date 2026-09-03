Москва3 сен Вести.Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся гражданской авиации, исходят исключительно для пиара. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он подчеркнул, что Минтранс совместно с Минобороны РФ ежедневно обеспечивают безопасность воздушного пространства.

Если мы видим риски — мы об этом говорим, в этом случае вводятся "ковры". Но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать. И российское гражданское небо находится под должной защитой и под грамотным эффективным управлением. Заявлять можно что угодно, особенно людям, которые ни за что не отвечают и которые это делают исключительно для пиар-поводов. А мы будем работать и будем дальше развивать гражданскую авиацию подчеркнул Никитин

Ранее Зеленский пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. При этом он добавил, что "не угрожает гражданской авиации как таковой". Президент РФ отреагировал на это, назвав угрозы заявкой на государственный терроризм.

Высказывание главы киевского режима также прокомментировали в "Аэрофлоте".