Глава "Аэрофлота": все нацелено на обеспечение гражданских перевозок Глава "Аэрофлота" Александровский: все нацелено на выполнение перевозок

Москва3 сен Вести.На уровне правительства России и Министерства транспорта делается все возможное, чтобы обеспечить гражданские авиаперевозки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил гендиректор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский.

Он прокомментировал заявление министра транспорта Андрея Никитина о недопуске со стороны РФ серьезных перебоев в гражданской авиации.

Абсолютно могу только подтвердить слова нашего министра, в целом и авиакомпании отрасли, и группа компаний "Аэрофлот", в том числе благодаря тем мерам, которые принимаются на уровне правительства, на уровне Министерства транспорта, все нацелено на то, чтобы обеспечить перевозки сказал Александровский

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с новым заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского заявкой на государственный терроризм.