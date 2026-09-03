"Аэрофлот": объем перевозок с Дальнего Востока сохранится в 2027 году Гендиректор "Аэрофлота": объем перевозок с Дальнего Востока сохранится в 2027-м

Москва3 сен Вести."Аэрофлот" в 2027 году сохранит прежний объем перевозок пассажиров как с Дальнего Востока в европейскую часть страны, так и в обратном направлении. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Представители "Аэрофлота" приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Гендиректор авиакомпании сообщил о ряде встреч практически со всеми главами дальневосточных регионов. Были затронуты вопросы обеспечения транспортной доступности.

Мы со своей стороны подтвердили, что в 2027 году мы также обеспечим перевозку как граждан с Дальнего Востока в европейскую часть страны, так и жителей европейской части страны на Дальний Восток на том же уровне, в тех же объемах рассказал Александровский

Также Александровский, в частности, заявил, что "Аэрофлот" ориентирован на организацию своей устойчивой работы, в которой вопросы безопасности пассажиров остаются главным приоритетом.