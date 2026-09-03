Москва3 сен Вести."Аэрофлот" ориентирован на организацию своей устойчивой работы, в которой вопросы безопасности пассажиров остаются главным приоритетом. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он прокомментировал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. Александровский отметил, что президент РФ Владимир Путин максимально четко сформулировал позицию по отношению к этому вопросу.

От себя хотел добавить, что и гражданская авиация России, и "Аэрофлот" в частности ориентируются не на внешние заявления, а на организацию своей устойчивой работы, которая, в том числе и на государственном уровне, максимально эффективно выстроена. И, конечно же, вопросы безопасности наших пассажиров остаются нашим главным приоритетом. В данном направлении работа выстроена на максимально качественном уровне подчеркнул он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключил, что эти угрозы координируются с Западом с целью оказания максимального давления на РФ.