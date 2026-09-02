Москва2 сенВести.Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена расширением украинского конфликта после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в небе России. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Мы обеспокоены расширением этого конфликтасказал он в ходе брифинга
Накануне Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. В видеообращении он заявил, что действия его режима прежде всего создают угрозу для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.
Президент России Владимир Путин назвал высказывания Зеленского заявкой на государственный терроризм, предупредив, что Москва найдет, чем ответить, если Киев решится на такие действия.