Москва2 сенВести.Российская сторона ответит, если угрозы Украины в адрес гражданской авиации воплотятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, подобные заявления со стороны киевского режима — заявка на государственный терроризм.
Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневаетсясказал Путин
1 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.