Путин: Москва ответит, если Киев попытается реализовать угрозы по закрытию неба

Путин заявил, что РФ ответит Киеву в случае попыток закрыть небо Путин: Москва ответит, если Киев попытается реализовать угрозы по закрытию неба

Москва2 сен Вести.Российская сторона ответит, если угрозы Украины в адрес гражданской авиации воплотятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, подобные заявления со стороны киевского режима — заявка на государственный терроризм.

Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается сказал Путин

1 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.