Москва2 сенВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского закрыть российское небо для гражданской авиации заявил, что с террористами переговоров не ведут.
Он подчеркнул, что в ответ на их действия последует встречное возмездие.
И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. … С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездиемнаписал Медведев в своем канале в мессенджере MAX
Зампред Совбеза РФ напомнил, что президент России Владимир Путин определил слова Зеленского как заявку на государственный терроризм.
1 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.