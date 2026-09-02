Медведев об угрозах Зеленского: Россия ответит встречным возмездием Медведев об угрозах Зеленского авиации: РФ ответит встречным возмездием

Москва2 сен Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского закрыть российское небо для гражданской авиации заявил, что с террористами переговоров не ведут.

Он подчеркнул, что в ответ на их действия последует встречное возмездие.

И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. … С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX

Зампред Совбеза РФ напомнил, что президент России Владимир Путин определил слова Зеленского как заявку на государственный терроризм.

1 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников.