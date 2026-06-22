В Британии рассказали о панике Зеленского из-за предупреждения Медведева Меркурис: слова Медведева прямо сигнализируют об ударах по Киеву

Москва22 июн Вести.Слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об отсутствии правил в отношении Украины встревожили главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он (Дмитрий Медведев — прим. ред.) дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву… Если читать этот текст, он не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом отметил Меркурис

Это, по его мнению, очевидно и Зеленскому, что заставляет его становиться еще более нервным, тревожным и угрожать городам РФ и Белоруссии.

Речь идет о заявлении Медведева о том, что в отношении Киева больше не может быть никаких правил, которое он сделал после массированных террористических атак ВСУ на российские города.