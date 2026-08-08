Медведев: Запад не сможет "остаться в белых перчатках", как после Второй мировой

Медведев: Западу не удастся избежать ответственности, как после Второй мировой Медведев: Запад не сможет "остаться в белых перчатках", как после Второй мировой

Москва8 авг Вести.Странам Запада не удастся избежать ответственности за поддержку киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, они не останутся "в белых перчатках", как после Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

Запад уверен, что сможет вовремя выйти из игры, но напрасно... Остаться в белых перчатках, как они сделали после Второй мировой войны и краха вскормленного ими гитлеровского нацизма, на этот раз не удастся отметил он

Медведев подчеркнул, что Запад и сейчас, и раньше действовал в русле своей обычной русофобской политики, главной целью которой является уничтожить любыми средствами Россию. В связи с этим "европейские лицемеры" поддерживают "уродцев", которыми легко управлять, вроде Зеленского и экс-президента Грузии Михаил Саакашвили.

Во что превратился бывший жующий галстуки грузинский царек (Саакашвили. - Прим. ред.), как с ним поступили его хозяева, хорошо известно... Киевский кровавый паяц (Зеленский. - Прим. ред.) ничем не лучше и активно продвигается к финалу своей поганенькой "карьеры" добавил зампред СБ РФ

Также Медведев заявил, что если Украина не найдет разумного лидера, то ее ждет неминуемая гибель.