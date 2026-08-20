Генсек ООН обеспокоен атаками на гражданские объекты, в том числе в России

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами по гражданским объектам в РФ Генсек ООН обеспокоен атаками на гражданские объекты, в том числе в России

Москва20 авг Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией конфликта на Украине, а также усилившимися ударами по гражданским объектам, в том числе и на территории России. Заявление Гуттериша привел его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежды, что новый генсек ООН исправит "чудовищные ошибки", допущенные Гутеришем. Полномочия нынешнего генерального секретаря истекают в конце 2026 года.