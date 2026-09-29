В ООН прокомментировали участившиеся удары по российским регионам

В ООН выразили обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданских в РФ В ООН прокомментировали участившиеся удары по российским регионам

Москва29 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен увеличением числа погибших и пострадавших среди мирных жителей России из-за участившихся ударов украинских вооруженных сил. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам представителя генсека, руководство ООН последовательно выступает с осуждением любых нападений, направленных против гражданских лиц и объектов критической гражданской инфраструктуры, независимо от стороны их совершения.