Москва29 сенВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен увеличением числа погибших и пострадавших среди мирных жителей России из-за участившихся ударов украинских вооруженных сил. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По словам представителя генсека, руководство ООН последовательно выступает с осуждением любых нападений, направленных против гражданских лиц и объектов критической гражданской инфраструктуры, независимо от стороны их совершения.