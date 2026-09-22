Москва22 сенВести.С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных жителей в глубине территории России, которую атакуют Вооруженные силы Украины.
Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта... в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергиисказал Гутерриш
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВСУ наносит удары по чисто гражданским объектам на территории России. При этом российские власти в РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.