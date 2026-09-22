Генсек ООН Гутерриш: мирные жители РФ гибнут от атак ВСУ далеко от линии фронта

Гутерриш заявил о гибели мирных россиян от ВСУ Генсек ООН Гутерриш: мирные жители РФ гибнут от атак ВСУ далеко от линии фронта

Москва22 сен Вести.С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных жителей в глубине территории России, которую атакуют Вооруженные силы Украины.

Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта... в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии сказал Гутерриш

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ВСУ наносит удары по чисто гражданским объектам на территории России. При этом российские власти в РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.