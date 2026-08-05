Небензя указал на ежедневные умышленные удары Киева по мирным жителям России Небензя: Киев ежедневно умышленно бьет по мирным жителям России

Москва5 авг Вести.Киевский режим терпит поражение на поле боя, поэтому делает ставку на усиление террористических атак на мирных россиян, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также заметил, что в этих ударах украинские боевики в том числе используют вооружения НАТО.

Во время выступления на заседании Совбеза ООН Небензя заметил, что режим Владимира Зеленского "делает ставку на усиление террора против мирного населения" РФ.

Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам с применением ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА, средств дистанционного минирования, кассетных боеприпасов и мин-ловушек в том числе производства стран - членов НАТО привел ТАСС слова российского постпреда при ООН

Ранее в ООН отметили, что организация выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Так заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаки украинских БПЛА по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке в Геленджике.