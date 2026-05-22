Небензя: Украина преднамеренно ударила по объекту, где учатся и живут дети

Москва22 мая Вести.Украина преднамеренно атаковала колледж в Старобельске в ЛНР, где учатся и проживают дети. Об этом во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что удар Вооруженных сил Украины был нанесен в ночное время специально.

Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено. [Удар] был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением подчеркнул Небензя

Удар ВСУ не мог быть случайным – беспилотники били в одно и то же место на протяжении трех волн атаки, подчеркнул дипломат.

Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях. А рядом с колледжем нет никаких военных объектов заметил российский постпред

Он обратил внимание, что атака по спящим детям является очередным свидетельством "трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей", которые, терпя неудачи на фронте, бьют "по святому".

Небензя также указал, что трагедия демонстрирует недоговороспособность Украины, которая открыто саботирует мирное урегулирование.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью дронов атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным данным, погибли четыре человека, число пострадавших возросло до 40.