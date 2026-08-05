В ООН прокомментировали удары ВСУ по Геленджику и Белгородской области

ООН выступает против атак, приводящих к жертвам среди мирных жителей В ООН прокомментировали удары ВСУ по Геленджику и Белгородской области

Москва5 авг Вести.ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Так он прокомментировал атаки украинских БПЛА по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения дети заявил Фархан Хак

В селе Принцевка Белгородской области 2 августа в результате удара со стороны ВСУ погибла 13-летняя девочка. Еще двое детей были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

3 августа ВСУ атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 7 человек, в числе которых 4 ребенка. 58 человек пострадали.