Москва5 авгВести.ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Так он прокомментировал атаки украинских БПЛА по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.
Мы выступаем против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, особенно тех, в результате которых погибают или получают ранения детизаявил Фархан Хак
В селе Принцевка Белгородской области 2 августа в результате удара со стороны ВСУ погибла 13-летняя девочка. Еще двое детей были госпитализированы с тяжелыми ранениями.
3 августа ВСУ атаковали пляж в селе Архипо-Осиповка. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 7 человек, в числе которых 4 ребенка. 58 человек пострадали.