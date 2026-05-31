ООН после удара по ЗАЭС призвала не атаковать критическую инфраструктуру

Москва31 мая Вести.ООН призвала не допускать атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального секретаря всемирной организации.

Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру сказали в офисе генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Запорожской АЭС

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, в результате взрыва основное оборудование не пострадало, однако в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев также отметил, что беспилотник управлялся по оптоволокну, поэтому версия о якобы случайном попадании исключается.