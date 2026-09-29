На полях сессии ГА ООН состоялась серия закрытых встреч по Украине

В ООН прошли закрытые встречи делегаций по урегулированию конфликта на Украине На полях сессии ГА ООН состоялась серия закрытых встреч по Украине

Москва29 сен Вести.На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошли закрытые встречи между делегациями различных стран, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель всемирной организации выразил надежду, что участники недели высокого уровня используют дипломатическую площадку для продвижения к миру.

Дюжаррик также подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерреш продолжает поддерживать рабочие контакты с Москвой и Киевом, в том числе на фоне обсуждения возможного проведения трехстороннего формата при участии США.