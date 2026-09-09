Рубио: переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве были содержательными

Рубио заявил о возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине Рубио: переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве были содержательными

Москва9 сен Вести.На переговорах спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве обсуждались новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам дипломата, в ближайшие недели может появиться дорожная карта для возобновления трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. При этом американский госсекретарь призвал не быть ни чрезмерно оптимистичным, ни пессимистичным.

Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже​​​. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон сказал Рубио

По словам госсекретаря США, контакты Уиткоффа и Кушнера могут создать условия для возобновления переговоров, в которых Вашингтон готов участвовать в качестве посредника.

5 сентября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Переговоры продолжались около трех часов. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.

На следующий день американские переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. По данным украинских СМИ, переговоры проходили в несколько этапов, на одном из которых к ним присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.