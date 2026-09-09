Рубио: план урегулирования на Украине можно согласовать за несколько недель

Рубио: на согласование мирного плана на Украине потребуется несколько недель Рубио: план урегулирования на Украине можно согласовать за несколько недель

Москва9 сен Вести.Глава Государственного департамента США Марко Рубио считает возможным в ближайшие несколько недель подготовить план дальнейших действий по урегулированию конфликта на Украине с перспективой возобновления трехсторонних переговоров. Об этом он сказал в эфире американских телеканалов, отвечая на вопросы журналистов в Колумбии.

Я думаю, есть возможность в ближайшие несколько недель разработать план дальнейших действий для возобновления переговоров и, возможно, для достижения того решения, которое будет приемлемым для обеих сторон сказал госсекретарь США

Рубио уточнил, что именно это "нужно для прекращения" украинского конфликта, и выразил надежду, что в итоге удастся "наметить путь к возобновлению переговоров, в которых США всегда были готовы выступать в роли посредника".

Как сообщалось ранее, Рубио также заявил, что на переговорах спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве обсуждались новые идеи по урегулированию конфликта на Украине.