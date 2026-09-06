Уиткофф увидел серьезный прогресс в переговорах по Украине Уиткофф: переговоры в Москве по Украине дали значимый прогресс

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров в Москве по украинскому урегулированию он вместе с зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером смог добиться значительного прогресса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы ознакомились с новыми предложениями сказал он

6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Киев для консультаций по вопросам урегулирования. Со стороны Украины в переговорах приняли участие Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры состоялись в два этапа. Ранее Уиткофф сообщил, что первый раунд с представителями Киева прошел содержательно. Во втором раунде к обсуждению также присоединились представители стран Европы.

Накануне, в субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. По итогам переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча длилась более трех часов, была своевременной и оказалась весьма полезной для обеих сторон.