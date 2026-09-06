Уиткофф позитивно оценил результаты консультаций в Москве и Киеве

Уиткофф позитивно оценил итоги переговоров в Москве и Киеве Уиткофф позитивно оценил результаты консультаций в Москве и Киеве

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал позитивную оценку итогам мирных переговоров, состоявшихся в российской и украинской столицах. Как передает агентство Reuters, американский дипломат выразил удовлетворение ходом консультаций.

Уиткофф заявил, что он хорошо чувствует по поводу мирных переговоров как в Москве, так и в Киеве говорится в сообщении агентства

Накануне Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому урегулированию.

Днем ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями.