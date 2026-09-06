Москва6 сенВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал позитивную оценку итогам мирных переговоров, состоявшихся в российской и украинской столицах. Как передает агентство Reuters, американский дипломат выразил удовлетворение ходом консультаций.
Уиткофф заявил, что он хорошо чувствует по поводу мирных переговоров как в Москве, так и в Киевеговорится в сообщении агентства
Накануне Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому урегулированию.
Днем ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями.