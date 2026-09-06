Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев для переговоров по урегулированию конфликта Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Уточняется, что стороны обсудят урегулирование украинского конфликта.

Американские переговорщики прибыли поездом. На перроне их встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября. Сначала у них был деловой обед со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а затем они отправились на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. После этого американские переговорщики отправились в Киев, по пути приземлились в Польше.