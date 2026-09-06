Москва6 сенВести.В Киеве начались переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, сообщил Зеленский в соцсетях.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев на поезде в воскресенье.
Начали переговорыговорится в сообщении Зеленского
В сообщении приводится видео встречи американской делегации с Зеленским и другими украинскими представителями.
Американских переговорщиков встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.