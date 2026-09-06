Первый раунд переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве завершился

В Киеве завершился первый раунд переговоров с Уиткоффом и Кушнером Первый раунд переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве завершился

Москва6 сен Вести.Первый раунд переговоров представителей киевского режима со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома, предпринимателем Джаредом Кушнером завершился. Об этом сообщает агентство Укринформ.

С украинской стороны участвовали глава киевского режима Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Вскоре начнется второй раунд – с участием европейских представителей. Как сообщало ранее агентство Reuters, для участия в переговорах в Киев прибыли советники по нацбезопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.