В Киеве завершились переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Киеве завершились В Киеве завершились переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Москва6 сен Вести.Официальная часть переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась в украинской столице, продолжается пресс-конференция, сообщает телеканал ТСН.

С украинской стороны во встрече участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Официальная часть переговоров завершилась, продолжается пресс-конференция сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала

Ранее агентство Укринформ сообщало о завершении первого этапа переговоров американских эмиссаров с Зеленским в Киеве. Телеканал "Общественное" позже проинформировал о начале второго этапа с участием представителей европейских стран. Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее сообщало, что советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии приехали в Киев перед переговорами.

Первый раунд переговоров с представителями киевского режима получился содержательным, заявил Стив Уиткофф.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.