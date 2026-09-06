На Украине начался новый этап переговоров Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

На Украине начался второй этап переговоров Уиткоффа и Кушнера с Киевом На Украине начался новый этап переговоров Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Москва6 сен Вести.Новый этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским начался в украинской столице, в нем также примут участие представители европейских стран, сообщает телеканал "Общественное".

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на источник, что советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии приехали в Киев перед переговорами.

В Киеве начался… раунд переговоров между украинской и американской делегациями​​​. В нем также примут участие представители Германии, Франции и Великобритании сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала

Ранее агентство Укринформ сообщило о завершении первого этапа переговоров американских эмиссаров с представителями киевского режима. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.