Москва6 сенВести.Новый этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским начался в украинской столице, в нем также примут участие представители европейских стран, сообщает телеканал "Общественное".
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на источник, что советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии приехали в Киев перед переговорами.
В Киеве начался… раунд переговоров между украинской и американской делегациями. В нем также примут участие представители Германии, Франции и Великобританиисказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала
Ранее агентство Укринформ сообщило о завершении первого этапа переговоров американских эмиссаров с представителями киевского режима. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.