Кушнер призвал создать условия для устойчивого мира на Украине

Кушнер призвал к условиям для устойчивого мира на Украине Кушнер призвал создать условия для устойчивого мира на Украине

Москва6 сен Вести.Зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер заявил в Киеве, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо создать подходящие условия.

Нам нужно создать правильные условия и договоренности для долгосрочного и прочного мира сказал он, соответствующие кадры со встречи распространили украинские СМИ

Он также охарактеризовал украинское урегулирование как крайне сложную и комплексную проблему, подчеркнув при этом, что ее решение стоит затраченных усилий.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в воскресенье в украинскую столицу для консультаций по вопросам урегулирования. С украинской стороны в переговорах участвовали глава киевского режима Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры прошли в два этапа. Первый раунд переговоров с представителями киевского режима получился содержательным, заявил ранее Стив Уиткофф. Во втором раунде участие приняли в том числе представители стран Европы.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.