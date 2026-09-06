Зеленский подготовил для переговорщиков футболки с надписью "киевский режим" CNN: Зеленский подготовил футболки "киевский режим" для Уиткоффа и Кушнера

Москва6 сен Вести.Владимир Зеленский подготовил для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера футболки с надписью "киевский режим" в качестве подарка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

В такой футболке на встречу с американцами пришел руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фотографии, на которых он демонстрирует футболку, распространили украинские СМИ.

[Зеленский] подготовил футболки с лозунгом "киевский режим" в качестве подарков для участников переговоров говорится на сайте CNN

Ранее агентство Укринформ сообщало о завершении первого этапа переговоров американских эмиссаров с Зеленским в Киеве. Телеканал "Общественное" позже проинформировал о начале второго этапа с участием представителей европейских стран. Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее сообщало, что советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии приехали в Киев перед переговорами.

С украинской стороны во встрече участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Первый раунд переговоров с представителями киевского режима получился содержательным, заявил Стив Уиткофф.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.