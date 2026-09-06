Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров в Киеве Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров с Зеленским

Москва6 сен Вести.Первый раунд переговоров с представителями киевского режима получился содержательным, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее агентство Укринформ сообщило о завершении первого этапа переговоров спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, предпринимателя Джареда Кушнера с представителя киевского режима. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Это были важные, содержательные переговоры, и это вызывает у нас воодушевление приводят западные СМИ слова Кушнера

Ранее телеканал "Общественное" сообщил о начале второго этапа переговоров в Киеве. В нем также принимают участие представители европейских стран.

В субботу, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.

После Москвы американские эмиссары направились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.