Уиткофф: США за последние 48 часов помогли РФ и Украине сблизить позиции Уиткофф: США за последние 48 часов помогли Москве и Киеву сблизить позиции

Москва6 сен Вести.Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона за последние 48 часов начала конструктивно сближать позиции России и Украины. Его слова передают украинские СМИ.

Задача Вашингтона, отметил Уиткофф, заключается в сокращении разногласий между сторонами и налаживании эффективных каналов связи.

Надеюсь, за последние 48 часов мы конструктивно начали этот процесс сказал он

Спецпредставитель американского лидера отметил уверенность США в возможности достичь положительного решения.

6 сентября Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Киев, чтобы провести консультации по вопросам урегулирования. С украинской стороны в переговорах приняли участие глава киевского режима Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Перед приездом в Киев американские эмиссары встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил по итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков, который принимал в них участие, продлившаяся более трех часов встреча была своевременной и весьма полезной для обеих сторон. В обсуждении также участвовал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.