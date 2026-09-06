Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Уиткофф заявил, что в Москве услышал новые идеи по украинскому урегулированию Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс.

Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в воскресенье прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому урегулированию. Накануне в Кремле прошла их встреча с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин конфликта, сообщает ТАСС.

Думаю, мы достигли большого прогресса в Москве, мы услышали новые идеи сказал Уиткофф на пресс-конференции в Киеве

Он отметил, что посещал Москву восемь раз для встреч с президентом РФ и его командой, а три встречи – вместе с Джаредом Кушнером.

Уиткофф выразил надежду, что за последние 48 часов удалось положить конструктивное начало процессу сближения позиций России и Украины и в итоге будет найдено приемлемое решение.