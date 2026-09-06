Кушнер надеется на возврат переговоров к трехстороннему формату Кушнер рассчитывает вернуть переговоры по урегулированию к формату трех сторон

Москва6 сен Вести.Зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию вновь будут проходить в трехстороннем формате с участием России, Украины и США, передает Reuters.

Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США говорится в материале

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в воскресенье, 6 сентября, в Киев для консультаций по вопросам урегулирования. С украинской стороны участие в переговорах приняли Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры прошли в два этапа. Первый раунд с представителями киевского режима получился содержательным, заявил ранее Стив Уиткофф. Во втором раунде участие приняли в том числе представители европейских стран.

В субботу, 5 сентября, в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером провел президент России Владимир Путин. Как сообщил по ее итогам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.