Уиткофф и Кушнер переговорили с Путиным в Кремле об Украине и возможных проектах

Уиткофф и Кушнер посетили Москву и переговорили с Путиным в Кремле: главное Уиткофф и Кушнер переговорили с Путиным в Кремле об Украине и возможных проектах

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер покинули Россию после переговоров. По последним данным, американские переговорщики прибыли в польский Жешув по пути в Киев. В материале ИС "Вести" собрано главное о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Приезд американских переговорщиков в Москву

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу, 5 сентября, спустя день после того, как американский лидер Дональд Трамп проанонсировал их визит, уточнив, что они приедут с предложением по украинскому конфликту. Спецборт с представителями США приземлился в аэропорту "Внуково" в 12:52 по московскому времени. В аэропорту американских переговорщиков встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Встреча с Дмитриевым. Фото: Соцсети

Российский президент Владимир Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также призвал не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона.

СМИ обратили внимание, что для перевозки американских переговорщиков использовались автомобили Aurus. Кортеж выехал в центр Москвы. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в резиденцию американского посла Спасо-Хаус. Затем они были замечены на деловом обеде с Дмитриевым в одном из московских ресторанов. По данным "Коммерсанта", заведение расположено на Цветном бульваре, в меню есть разные блюда от морепродуктов до мяса.

Около 19:00, после делового обеда Дмитриева и переговорщиков, продлившегося три с половиной часа, кортеж с Уиткоффом и Кушнером заехал на территорию Кремля.

Переговоры в Кремле

Около 20:00 Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Глава российского государства по-английски приветствовал американских переговорщиков, сказав им: "Добро пожаловать". С российской стороны в переговорах также участвовали Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Открывая встречу, Путин заявил, что ситуация, с которой предстоит разобраться, непростая. Он передал "наилучшие пожелания и слова благодарности Трампу". Российский лидер заявил, что бы дальше ни происходило, "контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу".

И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно, и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий заявил Путин

Уиткофф поблагодарил за прием и заявил, что "когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с Вами будет одной из самых лучших и самых памятных". Он также поблагодарил Россию за прекращение огня на три дня.

Президент РФ сообщил, что эта просьба о прекращении ударов поступила по официальным каналам: и по каналам спецслужб, и по каналам МИД РФ.

Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились сказал Путин

Российский лидер отметил, что и украинская сторона "значительно снизила удары" по территории России, в том числе по столице.

Путин уточнил, что украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но "об этом мы с ними никогда не договаривались". Он добавил, что Россия сделает все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса, американских переговорщиков и сопровождающих.

Во время переговоров Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение ранее осужденного в РФ американца Роберта Гилмана. Он заявил, что Трамп попросил передать "самые наилучшие пожелания", а также сообщил о благодарности со стороны семьи Гилман.

Путин ответил, что они должны благодарить президента США, который обратился с соответствующей просьбой.

Они поблагодарили президента Трампа, но, господин президент, они также благодарят и вас заявил Уиткофф

Итоги переговоров

Юрий Ушаков рассказал, что переговоры в Кремле продлились три часа десять минут. Беседа проходила за рабочим столом и в неформальной обстановке. Помощник президента РФ назвал эту беседу содержательной, конструктивной и предельной откровенной.

По его словам, стороны не ограничивались темой Украины, а также обсудили возможные крупные российско-американские проекты.

Ушаков сообщил, что российский лидер подтвердил настрой продолжать совместную с американской стороной работу по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта. Также президент РФ заявил о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, об успехах России в спецоперации и уверенности в достижении целей СВО.

По словам Ушакова, американские переговорщики сформулировали перечень соображений насчет возможных путей урегулирования конфликта. Помощник президента РФ также проинформировал, что Уиткофф и Кушнер обещали использовать в контактах в Киеве высказанные Путиным оценки и "взяли на заметку" слова Путина о том, что киевский режим "перестал скрывать свою сущность" и начал перезахоранивать нацистов.

Ушаков уточнил, что российский и американский президенты будут поддерживать личные контакты, работа по линии американских переговорщиков также будет продолжаться.

Отъезд американских переговорщиков из России

Около часа ночи агентство ТАСС сообщило, что Boeing C-32A американских переговорщиков вошел покинул Россию и вошел в воздушное пространство Латвии.

По информации агентства, в 02:31 по московскому времени воздушное судно приземлилось в польском Жешуве по пути в Киев.