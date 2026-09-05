Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более трех часов

Третий час в Кремле: Путин и эмиссары США продолжают переговоры Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более трех часов

Москва5 сен Вести.В Кремле продолжаются переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча, начавшаяся около 19:55 по московскому времени, длится уже более трех часов.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американские переговорщики прибыли в Москву 5 сентября — их самолет приземлился во Внукове, где гостей встретил Дмитриев. Перед встречей в Кремле делегация провела деловой обед в одном из московских ресторанов, где им было предложено специальное меню.

Официальная цель визита — представление американских предложений по урегулированию украинского конфликта. Открывая встречу, Владимир Путин отметил высокий уровень доверия к посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера и поблагодарил их за усилия. В свою очередь, американские эмиссары выразили признательность российскому лидеру за решение о временном прекращении огня — трехсуточный мораторий на удары по Киеву, объявленный Москвой для обеспечения безопасных условий для дипломатической миссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее призвал воздержаться от прогнозов и дождаться субстантивных итогов встречи.