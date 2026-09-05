В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером длилась около трех часов

Москва5 сен Вести.Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером завершилась в Кремле, продлившись около трех часов.

Путин попросил представителей Вашингтона передать своему американскому коллеге наилучшие пожелания и слова благодарности, передает РИА Новости. После 23:00 мск кортеж делегации США покинул территорию Кремля.

Американские эмиссары прибыли в Москву 5 сентября, их самолет приземлился во Внуково, где гостей встретил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Переговоры начались примерно в 19:55 по московскому времени. От российской стороны в них также участвовал помощник президента Юрий Ушаков.

Официальная цель визита — представление американских предложений по урегулированию украинского конфликта. Открывая встречу, Путин отметил высокий уровень доверия к посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера и поблагодарил их за усилия. В свою очередь, американские эмиссары выразили признательность российскому лидеру за решение о временном прекращении огня — трехсуточный мораторий на удары по Киеву, объявленный Москвой для обеспечения безопасных условий для дипломатической миссии.