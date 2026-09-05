Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером идут уже более двух часов

Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером уже более двух часов Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером идут уже более двух часов

Москва5 сен Вести.Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более двух часов.

Встреча началась примерно в 19.55 по московскому времени. С российской стороны в ней участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Американские переговорщики в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.

В международном аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позже эмиссары США были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.

Ранее, после саммита ШОС в Бишкеке, Путин отмечал, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием продолжает с ними работать.