Москва5 сенВести.Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более двух часов.
Встреча началась примерно в 19.55 по московскому времени. С российской стороны в ней участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Американские переговорщики в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву с официальным визитом. Одной из целей их поездки является представление плана по урегулированию украинского конфликта.
В международном аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позже эмиссары США были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов.
Ранее, после саммита ШОС в Бишкеке, Путин отмечал, что Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием продолжает с ними работать.