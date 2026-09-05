Песков призвал не делать прогнозов до встречи Путина с переговорщиками США Дмитрий Песков прокомментировал прилет переговорщиков США в Внуково

Москва5 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от поспешных прогнозов и анонсов относительно вариантов урегулирования конфликта на Украине до завершения переговоров Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

Самолет с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту Внуково в субботу в 12:52 мск. В авиагавани их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Песков подчеркнул, что обсуждение конкретных идей до встречи без субстантивных результатов нецелесообразно.