Москва6 сенВести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приняли к сведению слова президента РФ Владимира Путина о том, что киевский режим перестал скрывать свою сущность и открыто демонстрирует приверженность нацизму.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущностьотметил помощник российского лидера
Речь идет о том, что руководство Украины занялось процессом перезахоронением наиболее известных представителей преступного нацизма.
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись 5 сентября. Беседа продолжалась около трех часов. Кортеж делегации США покинул территорию Кремля после 23:00 мск. До самолета представителей Вашингтона проводил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.