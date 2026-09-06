Спецпосланники США приняли к сведению слова Путина о сущности Киева

Ушаков: Уиткофф и Кушнер "взяли на заметку" слова Путина о сущности Киева Спецпосланники США приняли к сведению слова Путина о сущности Киева

Москва6 сен Вести.Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приняли к сведению слова президента РФ Владимира Путина о том, что киевский режим перестал скрывать свою сущность и открыто демонстрирует приверженность нацизму.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность отметил помощник российского лидера

Речь идет о том, что руководство Украины занялось процессом перезахоронением наиболее известных представителей преступного нацизма.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись 5 сентября. Беседа продолжалась около трех часов. Кортеж делегации США покинул территорию Кремля после 23:00 мск. До самолета представителей Вашингтона проводил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.