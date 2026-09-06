Самолет Уиткоффа и Кушнера покинул воздушное пространство России Самолет Уиткоффа и Кушнера покинул пределы воздушного пространства РФ

Москва6 сен Вести.Самолет Boeing C-32A, на котором прилетали в Москву спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, покинул пределы воздушного пространства России.

Самолет пересек границу РФ и вошел в латвийское воздушное пространство в районе приграничного поселка Ореховка, расположенного в волости Голышевас Карсавского края прибалтийской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу.

Спецсамолет пересек границу России сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Рига"

Пятого сентября Путин провел переговоры с американскими представителями. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены как содержательные и конструктивные.