Самолет эмиссаров США на пути в Киев приземлился в польском Жешуве

На пути на Украину Уиткофф и Кушнер сделали остановку в Польше Самолет эмиссаров США на пути в Киев приземлился в польском Жешуве

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, направляющиеся в Киев после переговоров в Москве, сделали остановку в Жешуве на юго-востоке Польши.

Самолет американских эмиссаров приземлился в 01:31 по местному времени (02:31 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на международный аэропорт города.

Дальнейшую часть маршрута до украинской столицы Уиткофф и Кушнер преодолеют наземным транспортом, предположительно поездом.

Пятого сентября Путин провел переговоры с американскими представителями. Одной из целей их визита в Москву стала презентация плана США по урегулированию украинского конфликта. Двусторонние консультации продлились 3 часа 10 минут и были оценены как содержательные и конструктивные.